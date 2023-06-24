О нас

В Тульской области отменены все массовые мероприятия

В Тульской области отменены все массовые мероприятия Запланированные на 24-25 июня массовые мероприятия в Тульской области отменены.
В регионе
24 июня 2023 г. 11:50
В Тульской области отменены все массовые мероприятия

Запланированные на 24-25 июня массовые мероприятия в Тульской области отменены.

Как передает Report, об этом сообщило региональное правительство. Решение принято в рамках антитеррористической меры.

"В связи с усилением антитеррористических мер в Тульской области было принято решение отменить все запланированные на эти выходные массовые мероприятия", - говорится в Telegram-канале областного правительства.

С вечера 23 июня в Тульской области усилены меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия. Временно ограничен транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей на трассе М-4 "Дон".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Tula vilayətində bütün kütləvi tədbirlər ləğv edilib

Другие новости из категории

ВС РФ проводят оперативно-боевые мероприятия в Воронежской области
ВС РФ проводят оперативно-боевые мероприятия в Воронежской области
24 июня 2023 г. 12:50
Посольство Таджикистана призвало сограждан отказаться от визитов в ряд регионов РФ
Посольство Таджикистана призвало сограждан отказаться от визитов в ряд регионов РФ
24 июня 2023 г. 12:43
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в России
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в России
24 июня 2023 г. 12:31
Представитель ВС ВСУ: По Украине российские войска выпустили 50 ракет
Представитель ВС ВСУ: По Украине российские войска выпустили 50 ракет
24 июня 2023 г. 11:45
Путин: Организаторы мятежа толкают Россию к поражению и капитуляции
Путин: Организаторы мятежа толкают Россию к поражению и капитуляции
24 июня 2023 г. 11:35
Глава Дагестана призвал местных жителей воздержаться от поездок в другие регионы
Глава Дагестана призвал местных жителей воздержаться от поездок в другие регионы
24 июня 2023 г. 11:29
Путин назвал действия Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину
Путин назвал действия Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину
24 июня 2023 г. 11:05
Силовики вошли в ЧВК Вагнер Центр в Санкт-Петербурге
Силовики вошли в "ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге
24 июня 2023 г. 10:48
В Москве отменили все массовые мероприятия
В Москве отменили все массовые мероприятия
24 июня 2023 г. 10:38
Подоляк: В России все только начинается
Подоляк: В России все только начинается
24 июня 2023 г. 10:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi