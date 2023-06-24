В Тульской области отменены все массовые мероприятия

Запланированные на 24-25 июня массовые мероприятия в Тульской области отменены.

Запланированные на 24-25 июня массовые мероприятия в Тульской области отменены.

Как передает Report, об этом сообщило региональное правительство. Решение принято в рамках антитеррористической меры.

"В связи с усилением антитеррористических мер в Тульской области было принято решение отменить все запланированные на эти выходные массовые мероприятия", - говорится в Telegram-канале областного правительства.

С вечера 23 июня в Тульской области усилены меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия. Временно ограничен транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей на трассе М-4 "Дон".