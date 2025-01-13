В Туле произошел пожар в здании военного госпиталя, эвакуировано 57 человек

Возгорание в здании, в котором располагается военный госпиталь, произошло в Туле. Эвакуировано 57 человек, пострадавших нет.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.
"13 января в здании военного госпиталя на ул. Советской в Туле произошел пожар. На месте работают расчеты МЧС по Тульской области. Эвакуировано 57 человек. На лечении находились военнослужащие срочной службы. Погибших или пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева был предоставлен транспорт "для эвакуации и последующего размещения военнослужащих".
В Московском военном округе также добавили, что возгорание было выявлено около 14:20 мск дежурной службой. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки. "Для выяснения причин и обстоятельств происшествия работает специальная комиссия", - отметили в военном округе.