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В Туапсе на нефтебазе произошел пожар

В Туапсе на нефтебазе произошел пожар Пожар начался на территории нефтебазы в Туапсе. По предварительным данным, пострадавших нет.
В регионе
25 января 2024 г. 04:07
В Туапсе на нефтебазе произошел пожар

Пожар начался на территории нефтебазы в Туапсе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"По данным ЕДДС Туапсинского района, произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что для координации взаимодействия с муниципальными службами на месте работает глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Позже он сообщил о локализации возгорания.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKİV: Tuapsedə neft emalı bazasına hücum edildiyi güman edilir

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