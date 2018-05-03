 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В туалете "Макдоналдса" в Москве обнаружили тела двух мужчин

    На месте происшествия также были найдены два медицинских шприца и флакон из-под кетонала
    © РИА Новости/ Владимир Песня

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В одном из ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" в центре Москвы обнаружили тела двух неизвестных мужчин на вид 30–35 лет.

    Как передает Report со ссылкой на Life.ru, инцидент произошёл первого мая.

    Оказалось, что к тому моменту, когда мужчин обнаружили в туалетной комнате заведения, они были мертвы уже около двух-трёх часов. На месте происшествия также были найдены два медицинских шприца и флакон из-под кетонала объёмом 100 миллилитров с жидкостью.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi