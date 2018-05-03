В туалете "Макдоналдса" в Москве обнаружили тела двух мужчин

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В одном из ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" в центре Москвы обнаружили тела двух неизвестных мужчин на вид 30–35 лет.

Как передает Report со ссылкой на Life.ru, инцидент произошёл первого мая.

Оказалось, что к тому моменту, когда мужчин обнаружили в туалетной комнате заведения, они были мертвы уже около двух-трёх часов. На месте происшествия также были найдены два медицинских шприца и флакон из-под кетонала объёмом 100 миллилитров с жидкостью.