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    В трех регионах России введен режим ЧС

    Паводковая ситуация смещается в другие районы Тюменской области
    © Ria.ru

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/  Режим ЧС введен в трех субъектах России из-за прохождения весеннего паводка. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков по итогам заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Тюменской области.

    Так, был введен режим "чрезвычайная ситуация" на территории Тюменской, Омской и Кировской областей, а также федеральный уровень реагирования. 

    При этом он особо подчеркнул, что паводковая ситуация смещается в другие районы Тюменской области и проходит в других субъектах и требует собранности и особой бдительности.

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