В трех регионах России введен режим ЧС

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Режим ЧС введен в трех субъектах России из-за прохождения весеннего паводка. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков по итогам заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Тюменской области.

Так, был введен режим "чрезвычайная ситуация" на территории Тюменской, Омской и Кировской областей, а также федеральный уровень реагирования.

При этом он особо подчеркнул, что паводковая ситуация смещается в другие районы Тюменской области и проходит в других субъектах и требует собранности и особой бдительности.