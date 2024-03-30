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В траурной церемонии у Crocus City Hall приняли участие сотрудники более 130 дипмиссий

В траурной церемонии у Crocus City Hall приняли участие сотрудники более 130 дипмиссий Сотрудники более чем 130 дипломатических миссий приняли участие в траурной церемонии возложения цветов к стихийному мемориалу у Crocus City Hall в память о погибших в результате теракта 22 марта.
В регионе
30 марта 2024 г. 17:43
В траурной церемонии у Crocus City Hall приняли участие сотрудники более 130 дипмиссий

Сотрудники более чем 130 дипломатических миссий приняли участие в траурной церемонии возложения цветов к стихийному мемориалу у Crocus City Hall в память о погибших в результате теракта 22 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении департамента государственного протокола МИД РФ.

"30 марта 2024 года состоялась церемония возложения цветов к стихийному мемориалу у комплекса "Крокус сити холл". В мемориальной акции приняли участие главы и сотрудники более чем 130 дипломатических миссий (более 250 человек)", - говорится в сообщении.

В траурной церемонии, начавшейся с минуты молчания, приняли участие дипломаты зарубежных стран: представители стран Азии, Африки, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки, Европы. В том числе среди участников послы Беларуси, Ватикана, Египта, ЕС, Марокко, Ливана, Никарагуа, Палестины, Сербии, Сирии, США, Сьерра-Леоне, Турции.

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Версия на азербайджанском языке “Crocus City Hall”da keçirilən anım mərasimində 130-dan çox diplomatik nümayəndəlik iştirak edib

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