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    В Трабзоне экстренно приземлился самолет из Тбилиси

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Тбилиси-Стамбул, экстренно приземлился в Трабзоне.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает грузинский Первый канал.

    По данным телеканала, самолет незапланированно приземлился через несколько минут после взлета из-за столкновения с птицей.

    В МИД Грузии подтвердили журналистам информацию об инциденте и отметили, что на месте прибыли представители консульства для изучения ситуации. 

    По данным ведомства, все пассажиры находятся в безопасности.

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