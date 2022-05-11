В торговом центре в Турции обрушился потолок

Потолок обрушился в результате пожара в торговом центре в турецкой Бурсе, на место выехали бригады скорой помощи, под завалами могут оставаться люди.

Потолок обрушился в результате пожара в торговом центре в турецкой Бурсе, на место выехали бригады скорой помощи, под завалами могут оставаться люди.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал A Haber.

"В магазине в торговом центре в Бурсе обрушился потолок. После эвакуации входы в торговый центр были закрыты", - сообщает телеканал.

Полиция, пожарная команда и спасатели прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и приступили к работе.

"Люди внутри были эвакуированы, а вход в торговый центр закрыт", - уточнил телеканал.

Идет поиск людей под завалами.