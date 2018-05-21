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    В торговом центре Москвы неизвестный устроил стрельбу

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В торговом центре Москвы неизвестный устроил стрельбу. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

    Отмечается, что инцидент произошел в торговом комплексе на Тишинской площади. Молодой человек в хулиганских целях выстрелил в 43-летнего охранника, затем попытался скрыться, разбив ломом стеклянную дверь. Охранник попытался его задержать, тогда молодой человек выстрелил в него дважды.

    Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов приехали в ТЦ и задержали 29-летнего москвича.

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