В The Guardian: Решающий период войны в Украине наступит в мае

Переломный момент войны в Украине произойдет в следующем месяце, после того, когда в страну прибудет последняя волна западного оружия, включая американские гаубицы вкупе с немецкими и британскими зенитными установками.

Переломный момент войны в Украине произойдет в следующем месяце, после того, когда в страну прибудет последняя волна западного оружия, включая американские гаубицы вкупе с немецкими и британскими зенитными установками.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет британское издания The Guardian.

"Сейчас же ВСУ и "близко не способны" на контратаки и возвращение своих захваченных территорий. Война в Украине застопорилась. Наступление России на Донбассе не удается в полной мере и только начинает развиваться без каких-либо признаков серьезного прорыва", - сказано в статье.

Неудачи российских войск на востоке журналисты связывают с неблагоприятной погодой в регионе, сильным сопротивлением ВСУ, а также проблемами российского командования и управления.

В то же время украинские силы пока что не могут пойти в масштабное контрнаступление и ожидают оружие от Запада. При этом если военной помощи окажется мало для изменения военного баланса, "встанет вопрос о том, какие еще обязательства готовы взять США, Великобритания и другие члены НАТО".