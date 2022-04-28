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В The Guardian: Решающий период войны в Украине наступит в мае

В The Guardian: Решающий период войны в Украине наступит в мае Переломный момент войны в Украине произойдет в следующем месяце, после того, когда в страну прибудет последняя волна западного оружия, включая американские гаубицы вкупе с немецкими и британскими зенитными установками.
В регионе
28 апреля 2022 г. 14:52
В The Guardian: Решающий период войны в Украине наступит в мае

Переломный момент войны в Украине произойдет в следующем месяце, после того, когда в страну прибудет последняя волна западного оружия, включая американские гаубицы вкупе с немецкими и британскими зенитными установками.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет британское издания The Guardian.

"Сейчас же ВСУ и "близко не способны" на контратаки и возвращение своих захваченных территорий. Война в Украине застопорилась. Наступление России на Донбассе не удается в полной мере и только начинает развиваться без каких-либо признаков серьезного прорыва", - сказано в статье.

Неудачи российских войск на востоке журналисты связывают с неблагоприятной погодой в регионе, сильным сопротивлением ВСУ, а также проблемами российского командования и управления.

В то же время украинские силы пока что не могут пойти в масштабное контрнаступление и ожидают оружие от Запада. При этом если военной помощи окажется мало для изменения военного баланса, "встанет вопрос о том, какие еще обязательства готовы взять США, Великобритания и другие члены НАТО".

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Версия на азербайджанском языке "The Guardian": "Ukraynada müharibənin dönüş nöqtəsi mayda olacaq"

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