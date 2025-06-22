В Тегеране заявили о продолжении развития ядерной программы

Иран намерен продолжать развивать свою ядерную программу.

Иран намерен продолжать развивать свою ядерную программу.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди, комментируя ночные удары США по ядерным объектам республики.

"В прошлом уже бывали случаи, когда мы немедленно устраняли ущерб благодаря имеющимся у нас возможностям и потенциалу. Конечно, эта отрасль должна продолжать развиваться, и ее развитие не остановится", - отметил Камалванди.

Представитель ОАЭИ подчеркнул, что полностью уничтожить атомную промышленность республики невозможно.

"Они (США - ред.) должны понимать, что атомная промышленность глубоко укоренилась в нашей стране и вырвать корни этой национальной отрасли невозможно", - сказал он.