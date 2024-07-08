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В Тегеране заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке

В Тегеране заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке Иран держит открытыми дипломатические каналы для переговоров с США о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отмене санкций против Тегерана.
В регионе
8 июля 2024 г. 14:45
В Тегеране заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке

Иран держит открытыми дипломатические каналы для переговоров с США о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отмене санкций против Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со слов представителя МИД Ирана Насера Канани.

Он добавил, что непрямые переговоры Тегерана с Вашингтоном уже состоялись, и пообещал раскрыть подробности, когда это будет необходимо, сообщает агентство EFE.

По словам Канани, Тегеран находится "в хорошем положении для будущих переговоров" благодаря фундаменту, заложенному бывшим президентом Ирана Ибрахимом Раиси, погибшим в мае 2024 года.

"Избранное правительство будет опираться на эти достижения, особенно в переговорах по вопросам, касающимся ядерной программы Ирана и отмены санкций", - подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Президентские выборы в Иране выиграл экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан. Он был единственным кандидатом-реформистом. Он выступает за возобновление ядерной сделки, заявляя, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада, и выстраивание отношений Тегерана с Вашингтоном.

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Версия на английском языке Tehran says ready for negotiations with US on nuke deal

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