В Тегеране заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке

Иран держит открытыми дипломатические каналы для переговоров с США о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отмене санкций против Тегерана.

Иран держит открытыми дипломатические каналы для переговоров с США о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отмене санкций против Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со слов представителя МИД Ирана Насера Канани.

Он добавил, что непрямые переговоры Тегерана с Вашингтоном уже состоялись, и пообещал раскрыть подробности, когда это будет необходимо, сообщает агентство EFE.

По словам Канани, Тегеран находится "в хорошем положении для будущих переговоров" благодаря фундаменту, заложенному бывшим президентом Ирана Ибрахимом Раиси, погибшим в мае 2024 года.

"Избранное правительство будет опираться на эти достижения, особенно в переговорах по вопросам, касающимся ядерной программы Ирана и отмены санкций", - подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Президентские выборы в Иране выиграл экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан. Он был единственным кандидатом-реформистом. Он выступает за возобновление ядерной сделки, заявляя, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада, и выстраивание отношений Тегерана с Вашингтоном.