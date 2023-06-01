О нас

В Тегеране заявили, что Иран станет полноценным членом ШОС в июле

В Тегеране заявили, что Иран станет полноценным членом ШОС в июле Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества завершится в июле.
В регионе
1 июня 2023 г. 17:58
В Тегеране заявили, что Иран станет полноценным членом ШОС в июле

Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества завершится в июле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Tasnim со слов министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

"Мы станем полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества в июле, когда состоится очередной саммит объединения", - сказал он.

15-16 сентября прошлого года в Самарканде прошел саммит ШОС, в котором принял участие президент Ирана Ибрахим Раиси. Исламская республика подписала меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения.

Следующий саммит пройдет 4 июля под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди в виртуальном формате.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi