В Тегеране заявили, что Иран станет полноценным членом ШОС в июле

Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества завершится в июле.

Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества завершится в июле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Tasnim со слов министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

"Мы станем полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества в июле, когда состоится очередной саммит объединения", - сказал он.

15-16 сентября прошлого года в Самарканде прошел саммит ШОС, в котором принял участие президент Ирана Ибрахим Раиси. Исламская республика подписала меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения.

Следующий саммит пройдет 4 июля под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди в виртуальном формате.