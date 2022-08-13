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В Тегеране заявили, что Иран готов принять предложения СВПД при предоставлении гарантий

В Тегеране заявили, что Иран готов принять предложения СВПД при предоставлении гарантий В Тегеране считают, что предложенный со стороны ЕС текст документа по восстановлению ядерной сделки может быть допустимым при условии, что будут учтены требования Ирана в ряде сфер.
В регионе
13 августа 2022 г. 08:43
В Тегеране заявили, что Иран готов принять предложения СВПД при предоставлении гарантий

В Тегеране считают, что предложенный со стороны ЕС текст документа по восстановлению ядерной сделки может быть допустимым при условии, что будут учтены требования Ирана в ряде сфер.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на иранского дипломата.

По его словам, Иран готов принять предложения ЕС, если Тегерану будут предоставлены гарантии, в том числе в "политических аспектах, связанных с деятельностью МАГАТЭ, санкциями".

Он отметил, что Иран в настоящее время изучает эти предложения.

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Версия на английском языке Iran may accept EU proposal to revive nuclear deal if demands met
Версия на азербайджанском языке İran nüvə sazişinə qayıtmasının şərtlərini açıqlayıb

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