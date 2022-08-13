В Тегеране заявили, что Иран готов принять предложения СВПД при предоставлении гарантий

В Тегеране считают, что предложенный со стороны ЕС текст документа по восстановлению ядерной сделки может быть допустимым при условии, что будут учтены требования Ирана в ряде сфер.

В Тегеране считают, что предложенный со стороны ЕС текст документа по восстановлению ядерной сделки может быть допустимым при условии, что будут учтены требования Ирана в ряде сфер.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на иранского дипломата.

По его словам, Иран готов принять предложения ЕС, если Тегерану будут предоставлены гарантии, в том числе в "политических аспектах, связанных с деятельностью МАГАТЭ, санкциями".

Он отметил, что Иран в настоящее время изучает эти предложения.