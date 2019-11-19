В Тегеране в ходе беспорядков погибли трое правоохранителей

Трое правоохранителей погибли в результате беспорядков в провинции Тегеран, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По информации местных СМИ, участники беспорядков окружили их и убили при помощи холодного оружия. Когда конкретно произошел этот инцидент, агентство не уточняет, однако сообщает, что среди погибших - один служащий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и двое "басиджей" (силы мобилизации), которые были задействованы для помощи в обеспечении безопасности.

Ранее официальный представитель правительства страны Али Рабии заявил, что несколько правоохранителей погибли в ходе беспорядков в Иране, вызванных повышением цен на бензин.