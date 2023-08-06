В Тегеране трое погибли, 11 человек пострадали из-за обрушения строящихся зданий

По меньшей мере 3 человека погибли, еще 11 пострадали в результате обрушения зданий в иранской столице.

По меньшей мере 3 человека погибли, еще 11 пострадали в результате обрушения зданий в иранской столице.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителей спасательных служб и правоохранительных органов.

По их информации, ЧП произошло во время сноса незаконных построек из-за несоблюдения правил техники безопасности. Пять строящихся зданий обрушились.

Под завалами оказались сотрудники полиции и работники муниципальных служб. Спасатели извлекли четырех пострадавших, еще один человек - полковник полиции - погиб из-за полученных травм. Восемь человек госпитализированы, еще трем оказана медицинская помощь на месте.

Спасательная операция продолжается. Общее число людей, которые остаются под завалами, не установлено.