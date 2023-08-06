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В Тегеране трое погибли, 11 человек пострадали из-за обрушения строящихся зданий

В Тегеране трое погибли, 11 человек пострадали из-за обрушения строящихся зданий По меньшей мере 3 человека погибли, еще 11 пострадали в результате обрушения зданий в иранской столице.
В регионе
6 августа 2023 г. 21:39
В Тегеране трое погибли, 11 человек пострадали из-за обрушения строящихся зданий

По меньшей мере 3 человека погибли, еще 11 пострадали в результате обрушения зданий в иранской столице.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителей спасательных служб и правоохранительных органов.

По их информации, ЧП произошло во время сноса незаконных построек из-за несоблюдения правил техники безопасности. Пять строящихся зданий обрушились.

Под завалами оказались сотрудники полиции и работники муниципальных служб. Спасатели извлекли четырех пострадавших, еще один человек - полковник полиции - погиб из-за полученных травм. Восемь человек госпитализированы, еще трем оказана медицинская помощь на месте.

Спасательная операция продолжается. Общее число людей, которые остаются под завалами, не установлено.

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Версия на азербайджанском языке Tehranda binaların uçması nəticəsində 3 nəfər ölüb, daha 11-i yaralanıb

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