В Тегеране прошел митинг сторонников главного претендента на пост президента

Митинг сторонников кандидата на пост президента Ирана, председателя Верховного суда Эбрахима Раиси прошел в среду в Тегеране.

Митинг сторонников кандидата на пост президента Ирана, председателя Верховного суда Эбрахима Раиси прошел в среду в Тегеране.

Как передает Report, мероприятие было организовано на площади Палестины.

Митинг проводился членами избирательного штаба политика. Присутствовавшие вышли с флагами исламской республики и портретами Раиси, а также скандировали лозунги, включая "В ответ на глупость Би-би-си проголосуем за Раиси", "Разрушитель идолов, Эбрахим, уничтожь идола коррупции" и "Да здравствует (имам) Реза, да здравствует Раиси".

Находившиеся на сцене ораторы призывали голосовать за Раиси, чтобы он решил проблемы страны. По завершении выступлений участники митинга прослушали речь духовного лидера и руководителя страны Али Хаменеи, посвященную президентским выборам, которая транслировалась в режиме реального времени.

Согласно данным Студенческого центра опросов общественного мнения (ISPA), за Раиси готовы проголосовать около 60% людей, решивших прийти на выборы. Ближайшим соперником является секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, которого готовы поддержать 8% избирателей.