В Тегеране прощаются с генералом Сулеймани, совершен Джаназа-намаз - ФОТО

В столице Ирана, Тегеране, проходит церемония прощания с убитым командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генералом Касемом Сулеймани.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, церемонию возглавляет Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, вместе с ним на нем принимает участие и президент Исламской республики Хасан Рухани.

В рамках церемонии прощания был совершен Джаназа-намаз (Погребальная молитва), в котором приняли участие и другие члены правительства и духовенства страны, а также большое количество горожан.