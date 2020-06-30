В Тегеране произошел взрыв - ВИДЕО

​В Тегеране произошел взрыв

30 июня, 2020 21:14

https://report.az/storage/news/36119e6e5e1824832c99aa2944812b02/ae1c75e3-4514-4b36-8370-89cccdc10d96_292.jpg Взрыв произошел на севере столицы Ирана города Тегеран. Как передает Report, об этом сообщает местное агентство ISNA. Предположительно, взрыв произошел в медицинском центре. На место происшествия выехали пожарные. Причины взрыва пока выясняются. Очевидцы сообщают о столбе дыма. Ø´ÙÛØ¯Ù Ø´Ø¯Ù ØµØ¯Ø§Û Ø§ÙÙØ¬Ø§Ø± Ø¯Ø± Ø´Ù Ø§Ù ØªÙØ±Ø§Ù



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