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В Тегеране произошел взрыв - ВИДЕО

​В Тегеране произошел взрыв

Взрыв произошел на севере столицы Ирана города Тегеран.

Как передает Report, об этом сообщает местное агентство ISNA.

Предположительно, взрыв произошел в медицинском центре. На место происшествия выехали пожарные.

Причины взрыва пока выясняются. Очевидцы сообщают о столбе дыма.

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