В Тегеране проходит заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран

В Тегеране во вторник началось 7-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран.

В Тегеране во вторник началось 7-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, обсуждения во дворце "Садабад" проходят в закрытом для прессы режиме под председательством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси.

В заседании принимают участие делегации двух стран.

По итогам заседания в присутствии президентов планируется подписания ряда межправительственных документов.

Президенты Турции и Ирана проведут далее совместную пресс-конференцию.