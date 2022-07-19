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В Тегеране проходит заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран

В Тегеране проходит заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран В Тегеране во вторник началось 7-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран.
В регионе
19 июля 2022 г. 15:23
В Тегеране проходит заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран

В Тегеране во вторник началось 7-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, обсуждения во дворце "Садабад" проходят в закрытом для прессы режиме под председательством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси.

В заседании принимают участие делегации двух стран.

По итогам заседания в присутствии президентов планируется подписания ряда межправительственных документов.

Президенты Турции и Ирана проведут далее совместную пресс-конференцию.

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