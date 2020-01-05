В Тегеране ответили на угрозы США нанести удары по Ирану

США не осмелятся нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп.

Как передает Report со ссылкой на телеканал IRIB, об этом заявил командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави.

"В ходе возможного конфликта в будущем, на который, сомневаюсь, что им хватит смелости, станет ясно, к какому месту будут относиться эти цифры - 5 и 2", - заявил А.Мусави.

Напомним, что ранее Д.Трамп обещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.