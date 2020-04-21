В Тегеране открыли торговые точки после застоя из-за COVID-19

В Тегеране спустя месяц после застоя, вызванного пандемией коронавируса, открылись ряд торговых точек. Пропуск к деятельности которых - разрешение от министерства здравоохранения, которое выглядит как QR-код, распечатанный на листке бумаги - его вешают на витрину.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, столица Ирана на неделю позже подключилась к плану властей по "умному социальному дистанцированию", который, помимо мер по созданию физической дистанции между гражданами, предполагает открытие магазинов и возобновление предпринимательской деятельности, несущей малые риски распространения коронавируса.

Магазины оптики, музыкальных инструментов, бытовой техники, книжные – таков на первый взгляд перечень магазинов, закрывшихся сначала на новогодние праздники, отмечавшиеся с 20 марта, а потом – по указанию властей вплоть до 18 апреля.

Выход из застоя в Тегеране произошел на фоне все более растущего числа выздоровевших от коронавируса людей в Иране. Одновременно падает число фиксируемых в течение суток жертв. Однако власти пока не спешат объявлять о победе над COVID-19 или переломном моменте в борьбе с ним.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено 80 868 случаев заражения COVID-19, из которых около 5,1 тысячи с летальным исходом. При этом значительно больше половины всех больных выздоровели – почти 56 тысяч человек.