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В Тегеране обсуждается реализация Ашхабадских договоренностей странами-членами ОЭС

В Тегеране обсуждается реализация Ашхабадских договоренностей странами-членами ОЭС Двухдневный мозговой штурм по процессу реформирования ОЭС начался в Секретариате ОЭС в Тегеране.
В регионе
24 мая 2022 г. 12:29
В Тегеране обсуждается реализация Ашхабадских договоренностей странами-членами ОЭС

Двухдневный мозговой штурм по процессу реформирования ОЭС начался в Секретариате ОЭС в Тегеране.

Как передает Report, мероприятие проходит на уровне замминистров ностранных дел стран-членов организации. Туркменистан на заседании представляет Вепа Хаджиев.

Во встрече также принимают участие делегаты от Афганистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

Встреча высокого уровня, открытая генеральным секретарем ОЭС Хусравом Нозири, включает пленарное заседание и два рабочих раунда.
Сессия направлена на рассмотрение ряда конкретных вопросов, особенно путей и средств укрепления регионального сотрудничества в постпандемический период, а также обеспечение эффективной реализации достигнутых в Ашхабаде договоренностей.

В первый день были обсуждены вопросы региональной торговли и взаимосвязанности, расширения экономического взаимодействия между странами-членами. Как отмечалось, в прошлом году объем торговли между странами-членами ОЭС составил около 40 млрд долларов, и есть возможность увеличить этот объем до 500-600 млрд долларов.

Стороны также едины во мнении, что деятельность в области транзита между странами-членами должна расширяться, а тарифы должны быть одинаковыми и согласовываться между государствами-членами.
Встреча посвящена также вопросам повышения эффективности и действенности Организации, специализированных агентств ОЭС, разработке механизма координации для финансирования и реализации проектов ОЭС.

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Версия на азербайджанском языке Tehranda İƏT-ə üzv ölkələrin Aşqabad razılaşmalarının icrası müzakirə olunur

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