В Тегеране обсудили создание инвестфонда и ассоциации инвесторов ШОС

Заседание специальной рабочей группы по содействию инвестициям стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялось в Тегеране под председательством Таджикистана и Ирана, на нем обсудили создание инвестиционного фонда и ассоциации инвесторов в рам

Заседание специальной рабочей группы по содействию инвестициям стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялось в Тегеране под председательством Таджикистана и Ирана, на нем обсудили создание инвестиционного фонда и ассоциации инвесторов в рамках организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Таджикистана.

"Состоялся также обмен мнениями по проектам соглашения о создании инвестиционного фонда ШОС и концепции по созданию ассоциации инвесторов ШОС. В рамках этого заседания таджикская сторона презентовала инвестиционные возможности Таджикистана", - говорится в сообщении.

Также на заседании, которое проходило с 20 по 22 февраля, рассмотрели вопросы о реализации стратегии экономического развития ШОС до 2030 года и программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества по инвестиционному взаимодействию.

Инвестиционный фонд ШОС предложил создать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств ШОС в онлайн-формате в июле 2023 года.