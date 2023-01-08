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В Тегеране неизвестные устроили стрельбу в университете

В Тегеране неизвестные устроили стрельбу в университете Неизвестные устроили стрельбу в университете имени Алламе Табатабаи, расположенном в столице Ирана Тегеране.
В регионе
8 января 2023 г. 20:07
В Тегеране неизвестные устроили стрельбу в университете

Неизвестные устроили стрельбу в университете имени Алламе Табатабаи, расположенном в столице Ирана Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, нападавшие выстрелили в одного из сотрудников университета, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как стало известно, злоумышленники некоторое время преследовали жертву, лицо стрелявшего было закрыто тканевой маской. Идентифицировать нападавших пока не удалось. О причинах, которые могли спровоцировать инцидент, не сообщается.

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Версия на азербайджанском языке Tehranda silahlı şəxslər universitetə ​​atəş açıb, xəsarət alan var

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