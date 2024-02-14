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В Тегеране началось заседание армяно-иранской межправкомиссии

В Тегеране началось заседание армяно-иранской межправкомиссии Совместное заседание ирано-армянской межправительственной комиссии стартовало в Тегеране.
В регионе
14 февраля 2024 г. 18:18

Совместное заседание ирано-армянской межправительственной комиссии стартовало в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

В нем приняли участие руководитель отдела по международным и связям с общественностью Иранской организации по планированию и бюджету Масуд Мирзаи и и.о. руководителя департамента сопредельных стран МИД Армении Айк Дарбинян.

Мирзаи отметил, что уровень экономических отношений между двумя странами должен повышаться вместе с политическими связями. Он подчеркнул, что страны обладают большим потенциалом для увеличения двусторонней торговли.

Иран, по словам Мирзаи, планирует расширять торгово-экономические отношения с Арменией во всех сферах.

Дарбинян заявил, что развитие политических и экономических отношений с Ираном является одним из приоритетных направлений правительства Армении, которое придает большое значение сотрудничеству с Ираном во всех сферах.

Завтра состоится заседание с участием вице-президента Иранской организации по планированию и бюджету Давуда Манзура и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

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