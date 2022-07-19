Трехсторонние переговоры Эрдогана, Путина и Раиси завершились

Трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Тегеране. Они продлились больше часа.
Саммит в астанинском формате по сирийскому урегулированию проходит во вторник в международном конгресс-центре в иранской столице.
Как ожидается, после выступлений для СМИ президенты трех стран продолжат общение за рабочим обедом.
Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской "тройки" по сирийскому урегулированию.
Лидеры вышли в фойе для традиционной церемонии фотографирования. После этого они направятся в зал переговоров и начнут обсуждение.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что главы государств по итогам встречи выступят с заявлениями для прессы. Они также планируют принять совместное заявление.