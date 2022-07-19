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Трехсторонние переговоры Эрдогана, Путина и Раиси завершились

Трехсторонние переговоры Эрдогана, Путина и Раиси завершились Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской "тройки" по сирийскому урегулированию.
В регионе
19 июля 2022 г. 23:05
Трехсторонние переговоры Эрдогана, Путина и Раиси завершились

Трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Тегеране. Они продлились больше часа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лидеры вышли к прессе для заявлений по итогам встречи.

Саммит в астанинском формате по сирийскому урегулированию проходит во вторник в международном конгресс-центре в иранской столице.

Как ожидается, после выступлений для СМИ президенты трех стран продолжат общение за рабочим обедом.

21:59

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской "тройки" по сирийскому урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, саммит проходит во вторник в международном конгресс-центре в Тегеране.

Лидеры вышли в фойе для традиционной церемонии фотографирования. После этого они направятся в зал переговоров и начнут обсуждение.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что главы государств по итогам встречи выступят с заявлениями для прессы. Они также планируют принять совместное заявление.

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Версия на азербайджанском языке Tehranda Astana üçlüyünün sammiti başa çatıb

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