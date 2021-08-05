Раиси официально стал восьмым президентом Ирана

Церемония инаугурации нового президента Ирана Ибрагима Раиси началась в четверг в здании Меджлиса страны.

Эбрахим Раиси в четверг принял присягу в качестве нового президента Ирана в Меджлисе (парламенте) страны.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Церемония проходила в присутствии глав законодательной и судебной ветвей власти, также высокопоставленных чиновников и военных. Президент поклялся, что будет использовать все свои способности для исполнения возложенных на него обязательств. Церемонию транслировало государственное телевидение Ирана..

В инаугурации принимают участие около 115 представителей из более чем 70 стран мира. Раиси победил на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%.