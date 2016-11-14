 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Тегеране из-за загрязнения воздуха закрыты школы

    Уровень загрязнения воздуха в городе достиг отметки, в три раза превышающей норму

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Иранские власти приняли решение отменить в понедельник занятия в начальных школах и детских садах в Тегеране из-за повышенного уровня загрязнения воздуха.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету The Daily Star, местные власти также ввели ограничения на движение автомобилей в центральной части иранской столицы и рекомендовали жителям города без необходимости не выходить на улицу.

    Отмечается, что уровень загрязнения воздуха в городе достиг отметки, в три раза превышающей норму, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi