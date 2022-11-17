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В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист

В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист В тебризской тюрьме активист из Южного Азербайджана получил ранение во время драки, возникшей из-за оскорбления государственного флага Азербайджана.
В регионе
17 ноября 2022 г. 14:50
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист

В тебризской тюрьме активист из Южного Азербайджана получил ранение во время драки, возникшей из-за оскорбления государственного флага Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию распространил Azad İran.

Сообщается, что известного спортсмена и общественного активиста Керима Исмаилзаде посадили в одну камеру с совершившими тяжкие преступления уголовниками для оказания на него давления.

Трое сокамерников Керима оскорбили флаг Азербайджана и напали на спортсмена. Принудительно вовлеченный в драку активист оказал сопротивление. Пострадавший во время драки К.Исмаилзаде был доставлен в тюремный медпункт.

Отметим, что активист, помимо прочего, обвиняется в вывешивании флага Азербайджана в собственном автомобиле.

Подчеркивается, что инцидент был заранее спланирован руководством тюрьмы и правительственными силами.

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Версия на английском языке Brawl breaks out in Iran’s Tabriz prison over Azerbaijani national flag, one injured
Версия на азербайджанском языке Təbriz həbsxanasında Azərbaycanın dövlət bayrağına görə dava düşüb, bir nəfər yaralanıb

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