В Тебризе вывесили портреты Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в ответ Сейиду Хасану Амули

Южный Азербайджан достойно ответил представителю Верховного лидера Ирана в провинции Ардебиль Сейиду Хасану Амули.

Южный Азербайджан достойно ответил представителю Верховного лидера Ирана в провинции Ардебиль Сейиду Хасану Амули.

Как сообщает Report со ссылкой на Telegram-канал "Азад Иран", в Тебризе в различных частях города вывешены портреты президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Плакаты сопровождены надписями "Да здравствует герой Карабаха, лидер Алиев!" и "Да здравствует завоеватель Шама, лидер Эрдоган!".

Активисты Национального движения Южного Азербайджана таким образом выразили протест против оскорбительных высказываний Сейида Хасана Амули и его подручных в адрес лидеров Азербайджана и Турции. Вместе с тем, они заявили о своей поддержке этих стран.

Напомним, что 19 декабря прошлого года в ходе мероприятия с участием Сейида Хасана Амули, транслировавшегося по иранскому телеканалу "Хабар Шебекеси", прозвучали оскорбительные высказывания в адрес Азербайджана и его руководства.