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В Тебризе погибли женщина и двое детей из-за утечки газа в автосалоне

В Тебризе погибли женщина и двое детей из-за утечки газа в автосалоне Женщина и два ребенка погибли, семеро получили ранения в результате взрыва баллона со сжиженным газом в выставочном салоне грузовых автомобилей в Тебризе (Иран).
В регионе
4 января 2022 г. 17:43
В Тебризе погибли женщина и двое детей из-за утечки газа в автосалоне

Женщина и два ребенка погибли, семеро получили ранения в результате взрыва баллона со сжиженным газом в выставочном салоне грузовых автомобилей в Тебризе (Иран).

Об этом передает Report со ссылкой на Tasnim.

"В результате взрыва и последующего за ним пожара в выставочном салоне грузовых автомобилей в городе Тебриз, погибли три человека - женщина и два ребенка. Еще семь человек получили ранения", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа и взрыв баллонов со сжиженным газом.

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