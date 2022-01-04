В Тебризе погибли женщина и двое детей из-за утечки газа в автосалоне

Женщина и два ребенка погибли, семеро получили ранения в результате взрыва баллона со сжиженным газом в выставочном салоне грузовых автомобилей в Тебризе (Иран).

Женщина и два ребенка погибли, семеро получили ранения в результате взрыва баллона со сжиженным газом в выставочном салоне грузовых автомобилей в Тебризе (Иран).

Об этом передает Report со ссылкой на Tasnim.

"В результате взрыва и последующего за ним пожара в выставочном салоне грузовых автомобилей в городе Тебриз, погибли три человека - женщина и два ребенка. Еще семь человек получили ранения", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа и взрыв баллонов со сжиженным газом.