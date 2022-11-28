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В Тебризе 270-летняя баня на грани обрушения

В Тебризе 270-летняя баня на грани обрушения Реставрационные работы в 270-летней исторической бане в городе Тебриз, Южный Азербайджан, не завершены.
В регионе
28 ноября 2022 г. 17:16
В Тебризе 270-летняя баня на грани обрушения

Реставрационные работы в 270-летней исторической бане в городе Тебриз, Южный Азербайджан, не завершены.

Как сообщает Report со ссылкой на GünAz TV, об этом заявил один из владельцев исторической бани Мохаммадхусейн Аббасгулузаде.

По его словам, исторический памятник находится под угрозой обрушения.

M.Аббасгулузаде рассказал, что в 2005 году после многочисленных обращений в соответствующие инстанции по поводу восстановления бани были начаты ремонтные работы. Но они были остановлены после того, как купол и несколько секций бани были разрушены.

Владелец подчеркнул, что предвзятое отношение к памятнику связано с тем, что он имеет отношение к тюркскому наследию. По его словам, баню не постигла бы такая участь, если бы она находилась, к примеру в городах Исфахан или Шираз, которым власти уделяют куда больше внимания.

Баня относится к периоду правления Каджаров.

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Версия на азербайджанском языке Təbrizdə 270 yaşlı hamam dağıdılır

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