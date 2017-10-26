В театре Армена Джигарханяна проходят обыски

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники московской полиции пришли с обысками в театр Армена Джигарханяна.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в настоящее время в театре идет проверка бухгалтерии театра, изымаются финансовые документы.

Ранее сообщалось, что, по словам представителя жены актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской Элины Мазур, здание Московского драматического театра имени Джигарханяна захватили армяне.