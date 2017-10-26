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    В театре Армена Джигарханяна проходят обыски

    В настоящее время в театре идет проверка бухгалтерии театра, изымаются финансовые документы

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники московской полиции пришли с обысками в театр Армена Джигарханяна.

    Как сообщает Report  со ссылкой на российские СМИ, в настоящее время в театре идет проверка бухгалтерии театра, изымаются финансовые документы.

    Ранее сообщалось, что, по словам представителя жены актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской Элины Мазур, здание Московского драматического театра имени Джигарханяна захватили армяне.

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