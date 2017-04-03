В Тбилиси жестоко избит экс-замглавы МВД Грузии

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Двое неизвестных в масках cегодня в Тбилиси напали на бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Гелу Хведелидзе, сообщают Report со ссылкой на грузинские СМИ.
По словам супруги Хвелидзе, нападение произошло у их дома.
Г.Хведелидзе был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Отметим, Г. Хведелидзе был отстранен от должности замглавы МВД несколько лет назад в связи со скандалом со скрытой видеосъемкой.
По факту нападения на Г. Хведелидзе начато расследование и возбуждено уголовное дело.
News DepartmentАвтор новости
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