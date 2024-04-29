В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах

Акция протеста против законопроекта об иноагентах завершилась в Тбилиси у здания парламента.

Акция протеста против законопроекта об иноагентах завершилась в Тбилиси у здания парламента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Митингующие приняли решение разойтись после того, как последние подразделения спецназа покинули территорию, прилегающую к парламенту. Часть демонстрантов, которые оставались у законодательного органа, после снятия оцепления, прошлись вокруг здания парламента, а затем начали расходиться по домам.

Наряды полиции продолжают оставаться лишь на проспекте Руставели у парадного входа в парламент. На проспекте Руставели уже появились сотрудники городских служб, которые занялись уборкой территории.