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В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах

В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах Акция протеста против законопроекта об иноагентах завершилась в Тбилиси у здания парламента.
В регионе
29 апреля 2024 г. 03:12
В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах

Акция протеста против законопроекта об иноагентах завершилась в Тбилиси у здания парламента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Митингующие приняли решение разойтись после того, как последние подразделения спецназа покинули территорию, прилегающую к парламенту. Часть демонстрантов, которые оставались у законодательного органа, после снятия оцепления, прошлись вокруг здания парламента, а затем начали расходиться по домам.

Наряды полиции продолжают оставаться лишь на проспекте Руставели у парадного входа в парламент. На проспекте Руставели уже появились сотрудники городских служб, которые занялись уборкой территории.

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