В Тбилиси завершились две акции протеста

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в понедельник ночью в прямом эфире телекомпании Imedi, комментируя успешное завершение переговоров между главой МВД Георгием Гахарией и руководителем движения "Белый шум" Бекой Цикаришвили, что власти Грузии сделали все возможное для предотвращения эскалации ситуации в столице страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акции протеста, проходившие в центре Тбилиси с вечера воскресенья, завершились.

"Для всех нас главное - сохранение стабильности в стране, забота о жизни и здоровье жителей", - отметил Каладзе, назвав "эффективными" усилия, предпринятые главой МВД и властями страны для "деэскалации напряженности".

Ранее глава МВД Гахария вместе с Цикаришвили выступил на митинге у здания парламента. Министр предложил "спокойно завершить сегодняшний вечер" и "перевести диалог в рабочий режим", а также заявил, что власти "готовы к реформированию наркополитики". В свою очередь Цикаришвили сообщил, что следующий митинг движения "Белый шум" состоится 19 мая" и на нем "будет объявлено о ходе работы по выполнению сегодняшних договоренностей с МВД".

После этого Гахария встретился с лидерами контракции, организованной другими общественно-политическими организациями. Он попросил их также прекратить эту акцию и все накопившиеся вопросы решать в рабочем режиме, организаторы контракции прислушались к этому призыву. В воскресенье вечером к протестующим обратился и премьер страны Георгий Квирикашвили, призвав их к спокойствию. Он отметил, что "сейчас для Грузии главное - сохранить спокойствие, не допустить ненависти людей друг к другу из-за разных взглядов".