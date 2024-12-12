В Тбилиси завершилась очередная акция протеста

Очередная акция протеста в Тбилиси завершилась без инцидентов.

Очередная акция протеста в Тбилиси завершилась без инцидентов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, на проспекте Руставели остаются несколько десятков человек.

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани сообщил в среду журналистам, что он и его сотрудники встретились с задержанными в следственных изоляторах.

"Мы встретились и побеседовали более чем с 350 задержанными, составили соответствующие акты и описали повреждения, нанесенные им при задержании. На все эти факты необходима немедленная реакция со стороны властных структур", - сказал Иоселиани.