В Тбилиси cостоялась акция протеста

У парламента Грузии завершилась проходящая с утра акция протеста.

Как передает грузинское бюро Report, представители и сторонники оппозиции повесили на ворота перед законодательным органом плакат с надписью: "Позор".

Лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе сказал, что акции с требованием пропорциональной избирательной системы будут продолжаться.

Один из лидеров партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили сказал в свою очередь, что на пути к победе будут использованы все способы протеста: "Вместе мы добьемся пропорциональной избирательной системы. Сегодня начало. Режиму Иванишвили наступит конец быстрее, чем ожидается".

Отметим, что в ходе акции протеста оппозиции и общественных активистов у здания парламента в Тбилиси возникла напряженность.

Основным требованием участников акции является создание в стране справедливой избирательной системы.

Оппозиционные лидеры заявили, что акции протеста рядом с парламентом будут идти параллельно с заседаниями законодательного органа.

Весенняя сессия парламента Грузии открылась минувшим днем. Оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" заседания законодательного органа бойкотировали. С 22 января территория перед законодательным органом была окружена металлическими конструкциями в целях проведения ремонтно-восстановительных работ.