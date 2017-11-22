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    В Тбилиси завершена антитеррористическая операция, террористы обезврежены - ОБНОВЛЕНО-3 - ВИДЕО

    В ходе операции один террорист был уничтожен© Report

    Тбилиси. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Тбилиси завершилась антитеррористическая операция.

    Как сообщает грузинское бюро Report, террористы были обезврежены.

    В настоящее время в здании и на прилегающих территориях проводятся меры предосторожности и расследования. О числе террористов и раненых точной информации не дается. Сообщается, что среди спецназовцев более 5 раненых.

    ***16:35

    Тбилиси. 22 ноября. REPORT.AZ/ В ходе антитеррористической операции в Тбилиси ранен еще один спецназовец.

    Как сообщает грузинское бюро Report, раненый во время перестрелки между спрятавшимися в здании террористами и силами безопасности спецназовец был срочно доставлен в больницу.

    По словам очевидцев, в одну из огневых точек террористов был открыт огонь из гранатомета. По предварительным данным, один террорист был уничтожен.

    ***12:50

    Тбилиси. 22 ноября. REPORT.AZ/ В результате проведенной Контртеррористическим департаментом Службы государственной безопасности Грузии спецоперации задержан один человек. Продолжается спецоперация по задержанию остальных. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в официальном сообщении СГБ Грузии.

    "По предварительной информации, указанные лица не являются гражданами Грузии и являются членами террористической организации", - говорится в заявлении.

    Отметим, ранее в грузинских СМИ появились сообщения о том, что подозреваемыми являются чеченцы.

    Руководитель пресс-службы СГБ Грузии Нино Гиоргобиани также отмечает, что на начальном этапе подозреваемым было предложено сдаться грузинским правоохранителям, на что они ответили открытием огня и автоматов и бросили гранаты. В результате стрельбы был ранен один сотрудник Специального оперативного департамента СГБ Грузии.

    "На данный момент проводится процесс полной идентификации указанных лиц, с целью установления их предположительных преступных связей следственные мероприятия проводятся как в Грузии, так и за ее пределами", - говорится в заявлении.

    *** 11:35

    Начавшаяся в Исани-Самгорском районе грузинской столицы Тбилиси минувшей ночью антитеррористическая операция продолжается.

    Как сообщает грузинское бюро Report, утром в районе 10 часов между силами безопасности и террористами произошла ожесточенная перестрелка.

    В результате один спецназовец ранен. Он был срочно доставлен в больницу.

    В настоящее время на место происшествия стягивается бронетехника.

    О жертвах и раненых не сообщается.

    Сначала была распространена информация о том, что в девятиэтажном доме находятся двое террористов, однако из-за наличия большего количество огневых точек на месте происшествия, сейчас предполагается о нахождении большего количества террористов. Они отказались выполнить требование сил безопасности сдаться.

    Полиция проводит операцию по обезвреживанию террористов поэтапно. Свидетели происшествия и сотрудники полиции сообщили местному бюро Report, что спецназ опасается того, что террористы взорвут 9-этажное здание. Таким образом, операция продолжается поэтапно.

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