О нас
Аудио новости

В Тбилиси задержаны требовавшие оказания медпомощи Саакашвили оппозиционеры

В Тбилиси задержаны требовавшие оказания медпомощи Саакашвили оппозиционеры Акция протеста сторонников оппозиции у здания Госканцелярии Грузии в Тбилиси завершилась во вторник задержанием полицией восьми ее участников.
В регионе
22 февраля 2022 г. 14:13
В Тбилиси задержаны требовавшие оказания медпомощи Саакашвили оппозиционеры

Акция протеста сторонников оппозиции у здания Госканцелярии Грузии в Тбилиси завершилась во вторник задержанием полицией восьми ее участников.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Ситуация обострилась, когда оппозиционеры попытались перекрыть проезжую часть дороги.

"Мы хотели встретиться с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, чтобы задать ему вопросы, когда власти начнут выполнять свои обязанности по оказанию Михаилу Саакашвили в тюрьме квалифицированной медицинской помощи, когда к нему впустят врачей, в том числе и иностранных", - заявил журналистам один из участников акции.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили накануне на судебном процессе заявил, что объявляет бессрочную голодовку в связи с неоказанием ему в Руставской тюрьме необходимого медицинского лечения. Саакашвили потребовал также допуска к нему для медицинского осмотра врачей из созданного альтернативного консилиума при Народном защитнике Грузии и зарубежных врачей, готовых прибыть в Тбилиси.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Рамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
ВидеоРамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
15 февраля 2022 г. 20:17
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
21 февраля 2022 г. 15:50
Известные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
ФотоИзвестные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
16 февраля 2022 г. 13:35
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
18 февраля 2022 г. 02:24
Минтруда наделено новыми полномочиями
Минтруда наделено новыми полномочиями
15 февраля 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi