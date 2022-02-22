В Тбилиси задержаны требовавшие оказания медпомощи Саакашвили оппозиционеры

Акция протеста сторонников оппозиции у здания Госканцелярии Грузии в Тбилиси завершилась во вторник задержанием полицией восьми ее участников.

Акция протеста сторонников оппозиции у здания Госканцелярии Грузии в Тбилиси завершилась во вторник задержанием полицией восьми ее участников.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Ситуация обострилась, когда оппозиционеры попытались перекрыть проезжую часть дороги.

"Мы хотели встретиться с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, чтобы задать ему вопросы, когда власти начнут выполнять свои обязанности по оказанию Михаилу Саакашвили в тюрьме квалифицированной медицинской помощи, когда к нему впустят врачей, в том числе и иностранных", - заявил журналистам один из участников акции.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили накануне на судебном процессе заявил, что объявляет бессрочную голодовку в связи с неоказанием ему в Руставской тюрьме необходимого медицинского лечения. Саакашвили потребовал также допуска к нему для медицинского осмотра врачей из созданного альтернативного консилиума при Народном защитнике Грузии и зарубежных врачей, готовых прибыть в Тбилиси.