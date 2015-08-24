В Тбилиси задержаны эвакуировавшие машину со спящим ребенком

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники МВД Грузии задержали в воскресенье троих сотрудников частной компании C.T. Park, контролирующей автопарковки в Тбилиси, которые перевезли на штрафную площадку автомобиль со спящим в нем 11-летним мальчиком — гражданином Франции, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В Центр неотложной помощи "112" поступило сообщение, что сотрудники компании C.T. Park из прилегающей к рынку Элиава территории увезли на штрафную стоянку автомобиль марки "Тойота", которая была остановлена по нарушениям правил стоянки, и в которой, предположительно, находился спящий несовершеннолетний ребенок. Сотрудники патрульной полиции сразу же явились на частную автостоянку компании, где выяснилось, что в салоне автомашины спал гражданин Франции Лука С., 2004 года рождения", — отмечается в заявлении МВД.

По данным ведомства, патрульная полиция передала несовершеннолетнего родителям. В отношении сотрудников компании начато расследование по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего группой лиц по предварительной договоренности.