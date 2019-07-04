В Тбилиси задержаны участники акций протеста

В столице Грузии задержаны 4 человека в связи с событиями в Тбилиси 20 и 21 июня.

Как передаёт грузинское бюро Report, об этом заявили на брифинге в Министерстве внутренних дел Грузии.

Задержанные лица обвиняются в организации массового насилия. В случае подтверждения их вины, задержанных ожидает от 6 до 9 лет лишения свободы.

Сообщается, что обвиняемые являются членами оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Отметим, что ранее в Тбилиси организаторы акций протеста призвали граждан страны оказать материальную поддержку проведению акций.