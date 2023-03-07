В Тбилиси задержан мужчина за нанесение огнестрельных ранений работнику бизнес-центра

В Тбилиси полицейские по горячим следам задержали 47-летнего мужчину по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью.
Как передает Report Sputnik-Грузия, об этом говорится в сообщении МВД страны.
Инцидент произошел 6 марта во дворе бизнес-центра рядом со станцией метро "Делиси" в столичном районе Сабуртало.
По данным следствия, обвиняемый нанес несколько огнестрельных ранений 50-летнему мужчине и скрылся места происшествия.
Полиция задержала обвиняемого вскоре после случившегося, огнестрельное оружие изъято в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по факту умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия.
Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.