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В Тбилиси задержан гражданин Грузии, возглавлявший один из отрядов ИГИЛ

В Тбилиси задержан гражданин Грузии, возглавлявший один из отрядов ИГИЛ Сотрудники контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии задержали в Тбилисском международном аэропорту обвиняемого в участии в террористической организации "Исламское государство" гражданина этой республики Цискара Тохосашвили.
В регионе
8 декабря 2022 г. 12:54
В Тбилиси задержан гражданин Грузии, возглавлявший один из отрядов ИГИЛ

Сотрудники контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии задержали в Тбилисском международном аэропорту обвиняемого в участии в террористической организации "Исламское государство" гражданина этой республики Цискара Тохосашвили.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В Службе сообщили, что Тохосашвили в 2015 году покинул Грузию и вступил в ряды ИГИЛ, в которой считался влиятельной фигурой. Он возглавлял один из отрядов и участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке, имел активные связи с лидерами террористической организации.

Задержанному грозит в Грузии тюремное наказание от 10 до 17 лет лишения свободы.

В 2019 году младший брат Тохосашвили Цезарь Тохосашвили, также воевавший в рядах ИГИЛ, был задержан в Грузии и в настоящее время отбывает длительный тюремный срок в грузинской тюрьме.

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