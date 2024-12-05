В Тбилиси задержали подозреваемого в нападении на полицейского во время протеста

В Тбилиси задержали 18-летнего мужчину по обвинению в нападении с ножом на полицейского на антиправительственном митинге 30 ноября. Ему грозит до 7 лет заключения.

В Тбилиси задержали 18-летнего мужчину по обвинению в нападении с ножом на полицейского на антиправительственном митинге 30 ноября. Ему грозит до 7 лет заключения.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД страны.

"Следствием установлено, что обвиняемый, который был вооружен ножом, 30 ноября текущего года на проспекте Руставели во время акции напал на сотрудника МВД с целью нанесения вреда его здоровью", - говорится в сообщении.

Всего на митингах в связи с уголовными делами задержаны семь человек.