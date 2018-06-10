В Тбилиси задержали двух человек на акции протеста

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Два человека задержаны в центре Тбилиси на фоне проходящих акций протеста с требованием "восстановления справедливости", заявил глава столичной патрульной полиции Темур Купатадзе.

Как передает Report, в центре Тбилиси перед зданием парламента возобновилась акция с требованием "восстановления справедливости" под лозунгом "Не убивай!", в ней принимает участие отец убитого в минувшем декабре 16-летнего подростка Заза Саралидзе, представители политических партий и их сторонники, в том числе из разных регионов страны. Саралидзе в ходе митинга потребовал отставки главы МВД и министра юстиции.