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    В Тбилиси задержали двух человек на акции протеста

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/  Два человека задержаны в центре Тбилиси на фоне проходящих акций протеста с требованием "восстановления справедливости", заявил глава столичной патрульной полиции Темур Купатадзе. 

    Как передает Report, в центре Тбилиси перед зданием парламента возобновилась акция с требованием "восстановления справедливости" под лозунгом "Не убивай!", в ней принимает участие отец убитого в минувшем декабре 16-летнего подростка Заза Саралидзе, представители политических партий и их сторонники, в том числе из разных регионов страны. Саралидзе в ходе митинга потребовал отставки главы МВД и министра юстиции.

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