В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили

Грузинские правоохранители задержали в Тбилиси 46 человек за неподчинение полиции и хулиганство в ходе прошедших трех акций протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили.

Грузинские правоохранители задержали в Тбилиси 46 человек за неподчинение полиции и хулиганство в ходе прошедших трех акций протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МВД.

В Тбилиси утром в среду прошли три акции в разных локациях в поддержку Саакашвили. Участники попытались блокировать входы административных зданий, требовали перевести экс-президента в госпиталь, а также провести внеочередные парламентские выборы.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.