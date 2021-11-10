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В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили

В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили Грузинские правоохранители задержали в Тбилиси 46 человек за неподчинение полиции и хулиганство в ходе прошедших трех акций протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили.
В регионе
10 ноября 2021 г. 13:13
В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили

Грузинские правоохранители задержали в Тбилиси 46 человек за неподчинение полиции и хулиганство в ходе прошедших трех акций протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МВД.

В Тбилиси утром в среду прошли три акции в разных локациях в поддержку Саакашвили. Участники попытались блокировать входы административных зданий, требовали перевести экс-президента в госпиталь, а также провести внеочередные парламентские выборы.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

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Версия на английском языке 46 supporters of Saakashvili nabbed in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Saakaşvilinin tərəfdarları Tbilisidə aksiyalar keçirib, 46 nəfər saxlanılıb

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