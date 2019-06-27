В Тбилиси временно прекращена акция протеста

​В Тбилиси временно прекращена акция протеста

27 июня, 2019 01:45

https://report.az/storage/news/078fbd4058873171a438fbb386b8d781/d8043617-ff41-471c-8ca7-5efee2417f58_292.jpg Акция протеста в Тбилиси временно прекратилась и продолжится 27 июня в 19:00 по местному времени, передает грузинское бюро Report. Требованием протестующих является отставка министра внутренних дел страны Георгия Захария.

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