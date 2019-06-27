​В Тбилиси временно прекращена акция протеста

Акция протеста в Тбилиси временно прекратилась и продолжится 27 июня в 19:00 по местному времени, передает грузинское бюро Report.
Требованием протестующих является отставка министра внутренних дел страны Георгия Захария.
Акция протеста в Тбилиси временно прекратилась и продолжится 27 июня в 19:00 по местному времени, передает грузинское бюро Report.
Требованием протестующих является отставка министра внутренних дел страны Георгия Захария.
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