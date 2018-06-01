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    В Тбилиси вновь начались протесты - ВИДЕО

    Сообщается, что количество участников акции возрастет и превысит 5 тыс. человек
    © Report

    Тбилиси. 1 июня. REPORT.AZ/ Продолжающиеся в Тбилиси два дня акции протеста вновь начались 1 июня.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в акции, которая проходит перед зданием парламента, сейчас участвуют 1500 человек.

    Они требуют перестройки судебно-правовой системы страны, смены существующей власти.

    Сообщается, что количество участников акции возрастет и превысит 5 тыс. человек.

    Отметим, что 1 декабря 2017 года в Тбилиси на улице Хорава два ученика школы №51 получили ножевые ранения на почве конфликта. Оба подростка скончались в тот же день. Суд сократил срок наказания одного из виновных в убийстве, второму вынес легкое наказание. Родители и близкие погибших подростков сначала провели акцию перед генпрокуратурой Грузии. После отставки генпрокурора акция продолжилась перед зданием парламента.

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